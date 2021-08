Il Coni respinge il ricorso dell'Fc Messina: la Serie C sfuma

L'attesa per il responso del Coni non ha dato il risultato sperato perchè l'Fc Messina si è visto respingere il ricorso, presentato in data 30 luglio, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Professionisti (Lega Pro) e nei confronti della società AZ Picerno per l'annullamento del comunicato ufficiale n.32/A della FIGC, con il quale è stata respinta la domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2021/2022 e del comunicato ufficiale n.33/A della FIGC, pubblicato il 28 luglio con il quale è stata concessa alla società AZ Picerno s.r.l. la licenza nazionale per l'ammissione alla serie C.

Inoltre, il Coni, oltre a respingere il ricorso, ha disposto che la parte ricorrente è tenuta a rimborsare le spese del giudizio, liquidata in 2500,00 €, oltre accessori, per ciascuna delle parti costituite. Il club giallorosso potrà solo ricorrere al Tar del Lazio, ma i tempi si allungherebbero fino a settembre e la Serie C sembra sempre più lontana.

