Fc Messina, indicato lo "Scida" di Crotone come campo per l'ammissione in C

È una giornata fondamentale, quella odierna, per il Football Club Messina. Di certo, la più importante della storia recente del club giallorosso. C’è tempo sino alla mezzanotte per presentare tutta la documentazione utile per usufruire dell’ammissione in serie C e occupare la casella lasciata vacante dal rinunciatario Gozzano (l’Aglianese, prima nella graduatoria delle vincenti playoff, infatti, non ha sfruttato l’assist e ha rifiutato la scalata alla terza serie nazionale, lasciando spazio alla squadra dello Stretto).

Ma il tempo scorre inesorabile e si dovrà dare fondo a tutte le energie per centrare il salto in C.

Quello di ieri, per i peloritani, è stato un lungo ed estenuante martedì di luglio, alla ricerca del nulla osta per lo stadio da inserire all’interno della documentazione, visto che il "Franco Scoglio", interessato da lavori di adeguamento, sarà pronto soltanto dopo il 20 di agosto. Da quanto trapela, i dirigenti del Football Club hanno trovato le garanzie necessarie da Crotone e sarà, quindi, lo stadio "Ezio Scida", l’impianto indicato quale "casa temporanea" per i giallorossi.

Adesso via libera alla consegna dell'incartamento e poi sarà attesa per il responso finale.

