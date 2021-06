Eccellenza siciliana, beffa Igea: fuori dai playoff. Eliminata anche la Jonica

Fuori le messinesi dalle semifinali playoff di Eccellenza siciliana. Clamorosa per quanto beffarda quella dell'Igea, coi barcellonesi battuti 3-1 in casa della capolista della regular season Giarre, che vanno fuori nonostante le vittorie nelle prime due giornate del quadrangolare 1 della Poule A. Ai giallorossi non bastano sei punti conquistati, perché alla stessa quota sono arrivati anche i gialloblù avversari di turno e l'Enna vittorioso sull'Atletico Catania con il gol di Totò Cocuzza. A buttare fuori la squadra dal Longano dalla competizione, la differenza reti e aumentano i rimpianti perché sarebbe bastato un gol in più per passare il turno, anche oggi al “Regionale” dove l'undici di Furnari non ha giocato la propria migliore partita ma ha protestato molto nel finale per due episodi dubbi in area Giarre. A parità di differenza reti, infatti, lo scontro diretto avrebbe premiato l'Igea che invece, adesso, deve rinviare almeno di una stagione l'obiettivo Serie D sul quale la società aveva puntato apertamente. Nella gara odierna a segno Concialdi, doppietta di Savasta e rete del 3-1 Igea di Dall'Oglio.

Nel raggruppamento 2, pari interno della Jonica con il Ragusa: i giallorossi di Filorano non approfittano della sconfitta dell'Aci Sant'Antonio in casa del Siracusa, con gli aretusei che chiudono la Poule a punteggio pieno. Con una vittoria larga, i santateresini avrebbero passato il turno.

Le semifinali per puntare alla Serie D, in campo neutro, saranno dunque Giarre-Enna e Siracusa-Aci Sant'Antonio (13 giugno).

