Solo un pari per la Top Spin Messina, svanisce il sogno dello scudetto bis

Non riesce l’impresa alla Top Spin Messina che pareggia a Carrara per 3 a 3, nella finale scudetto del campionato di Tennistavolo, e deve lasciare il tricolore nelle mani dei toscani. A Carrara sarebbe stato sufficiente il pareggio (come previsto dal regolamento che concedeva alla squadra miglior classificata, al termine della regular season, la possibilità di vincere anche con un pari) per aggiudicarsi il titolo e così è stato. Decisivo il successo di Shibaev (vittorioso in precedenza su Monteiro) su Landrieu, che portava il terzo punto ai padroni di casa. Grande amarezza per il match di Rech Daldosso che ha perso la sfida con Mutti al quinto set dopo essere stato avanti 2-1.

La Top Spin, adesso, tornerà in campo mercoledì 16 e giovedì 17 giugno, a Terni, per la Final six della Coppa Italia.

Apuania Carrara-Top Spin 3-3

Shibaev b. Monteiro 3-1 (6-11; 11-6; 11-5; 11-6)

Mutti b. Rech Daldosso 3-2 (11-4; 3-11; 9-11; 11-8; 11-7)

Landrieu b. Bobocica 3-1 (11-7; 11-6; 6-11; 11-7)

Monteiro b. Mutti 3-0 (11-8; 11-3; 11-8)

Shibaev b. Landrieu 3-1 (11-8; 11-2; 6-11; 11-6)

Rech Daldosso b. Bobocia 3-0 (11-9; 11-8; 11-4)

