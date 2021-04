Automodellismo, Alessio Mazzeo cannibale: pole, record e vittoria a Vallelunga

Un weekend da sogno, viatico migliore per iniziare la stagione 2021. Alessio Mazzeo, atleta messinese classe '91 e due volte campione d'Europa di automodellismo, trionfa nella gara d'esordio del campionato italiano all'autodromo di Vallelunga, precedendo sul traguardo Andrea Catanzani e Alex D'Angelo, finiti rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio.

Sul circuito laziale, a due passi dalla Capitale, il fine settimana perfetto era cominciato venerdì con le buone sensazioni dei primi test ed è continuato nei giorni successivi con la pole position e la successiva vittoria in gara. In mezzo anche il record della pista e il giro veloce, chiuso in 21.059 secondi. Tutti questi primati gli hanno permesso di centrare il Grand Chelem, riconoscimento esclusivo, dedicato a chi nell'ambiente dei motori cannibalizza letteralmente la corsa. Nella categoria 1/8 Gt, quella della pole al mondiale 2020 di Miami, Alessio Mazzeo si conferma così tra gli atleti di punta del movimento, nonostante i tanti mesi lontano da prove ufficiali a causa della pandemia.

