Inarrestabile Acr Messina, Foggia e Lomasto firmano il successo a Paternò

Paternò – Acr Messina 1-2

MARCATORI: 41’ pt Distefano (P), 24’ st Foggia (M), 30’ st Lomasto (M).

PATERNO’ (4-3-1-2): Cavalli 6 (dal 27’ st Maugeri 6), Mazzotti 6, Bontempo 6, Guarnera 6,5, Sanpaoala 6,5; De Marco 6,5, Maiorano 6, Puglisi S. 6 (31’ st Pardo 6), Camacho 6 (37’ st La Piana sv); Mascari 6 (11’ st Cenci 5,5), Distefano 6,5 (31’ st Scapellato 6). A disp.: Barbaro, Zappalà, Puglisi M., Camilleri. All. Catalano 6

ACR MESSINA (4-3-3): Caruso 6; Cascione 6 (11’ st Mazzone 6), Lomasto 6,5, Sabatino 5,5, Izzo 5,5; Cristiani 6, Saindou 5,5 (1’ st Cretella 6), Vacca 5,5; Bollino 6, Foggia 6,5 (42’ st Manfrellotti sv), Cunzi 6,5 (37’ st Oggiano sv). A disp.: Lai, Bellopede, Crisci, Boskovic, Polichetti. All.: Novelli 6

ARBITRO: Bracaccini di Macerata 5,5

Grande rimonta dell’Acr Messina al cospetto di un Paternò organizzato e galvanizzato da un’ottima prestazione. Finisce 2-1 per i giallorossi, un match dai due volti: prima frazione di marca rossazzurra e ripresa, con la complicità dei fattori stanchezza e cambi a favore della capolista che si conferma sempre più al vertice del Girone I di Serie D.

Sul finire del primo tempo, al 42’, De Marco s’invola sulla fascia sinistra e mette in mezzo un pallone su cui si avventa Distefano che colpisce di testa con la giusta torsione spedendo il pallone in fondo al sacco, colpevole nella circostanza la coppia di centrali di difesa giallorossa che resta immobile permettendo all’avversario di colpire indisturbato.

nella ripresa gli ospiti, saggi e maturi ne approfittano, ribaltando il risultato in appena sei minuti dal 24’ al 30’ del secondo tempo. Prima Foggia fredda l’estremo difensore avversario dopo un recupero dal limite, poi Lomasto realizza su calcio piazzato, traducendo in rete l’assist dalla bandierina del calcio d’angolo.

