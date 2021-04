La Cittanovese alza il muro e l'Fc Messina si ferma: finisce 0-0

Non bastano cuore, tenacia e tanta intensità ai peloritani per avere ragione di una Cittanovese granitica in fase difensiva e tatticamente ben disposta in campo: rimangono i rimpianti ai giallorossi ospiti per non avere sfruttato le buone occasioni da rete create, specie nella prima parte di gara. Ha costruito molto l’Fc ma ha pure sprecato tanto in fase di finalizzazione: una mancanza di concretezza nel chiudere la manovra che è costata parecchio sul piano della classifica ai siciliani nella rincorsa verso la vetta.

CITTANOVESE - Fc MESSINA 0-0

Cittanovese: La Cagnina 8, Scuderi 7, D’Angelo 7, Alfano 6,5, Miceli 6 (31’st Zinfollino 6), Lo Nigro 6,5 (1’st Ndreu 6,5), Cosenza 7, Meola 6 (10’st Fuschi 6), Isabella 6,5 (25’st Petrucci 6) Crucitti 7 (47’st Napolitano sv), Dorato 7. All. Infantino 7.

Fc Messina: Marone 6,5, Aita 6 (34’st Casella 6), Da Silva 6,5, D. Marchetti 6,5, Ricossa 6 (43’st Mukiele sv), Lodi 7, Agnelli 7, Coria 6 (25’st Palma 6), Arena 7 (34’st Bianco 6), Bevis 6 (10’st Carbonaro 6,5), Piccioni 6. All. Costantino 7.

Arbitro: Fantozzi di Civitavecchia 6,5

Note: Ammoniti Lo Nigro, La Cagnina, Fuschi, D.Marchetti, Ricossa. Angoli 0-7. Recupero 1’pt, 8’st.

