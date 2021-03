Tris Fc Messina sul Licata in dieci: sesta firma di Lodi, la chiudono Coria e Fissore

L'ingenua espulsione per doppio giallo di Treppiedi sul finire di primo tempo e il rigore assegnato ad inizio ripresa, spianano la strada al tris dell'Fc Messina sul Licata. Gara dai due volti: nella prima frazione di gioco sostanziale equilibrio, anche se i padroni di casa hanno qualche occasione in più per sbloccarla, soprattutto con Carbonaro. Poi gli episodi indirizzano la gara: prima l'infortunio del portiere under Moschella che costringe il Licata a mettere dentro il secondo Di Carlo ma anche il 2002 Greco per Izco. Poi il rosso in pieno recupero.

L'Fc con l'uomo in più rientra agguerrito e travolge gli avversari: Lodi firma il sesto gol in sei partite e lancia i suoi. Il raddoppio arriva sette minuti dopo con l'azione personale del “mago” Coria conclusa con un sinistro che s'insacca. La partita si chiude al 20'st quando Fissore realizza di testa sul corner calciato dall'argentino. Con questo successo, il Football Club scavalca la Gelbison e si piazza al secondo posto a -2 dall'Acr Messina.

FC MESSINA-LICATA 3-0

Marcatori: 2' st Lodi (r), 9' st Coria, 20' st Fissore

Fc Messina: Marone, Da Silva (1' st Fissore), Giuffrida, Marchetti D., Carbonaro (27' st Caballero), Coria (35' st Marchetti A.), Casella, Lodi, Piccioni (27' st Arena), Garetto (23' st Bianco), Aita. All. Costantino

Licata: Moschella (22' Di Carlo), Mazzamuto, Brunetti (12' st Iezzi), Candiano (28' st Souare), Maltese, Cappello, Indelicato, Civilleri, Cannavò, Treppiedi, Izco (22' Greco). All.: Campanella (assente)

Arbitro: Bonacina di Bergamo 5,5

Note: ammoniti: Treppiedi (L), Da Silva (Fc), Garetto (Fc). Espulso al 49'pt Treppiedi per doppia ammonizione. Recupero: 5' e 2'

