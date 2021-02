Fc, a Castrovillari ancora Criaco in panchina. Acr: "Tutti con mister Rigoli"

Un messaggio di sostegno, in un momento difficile. “La proprietà, i dirigenti, lo staff tecnico e la squadra dell'Acr Messina augurano a mister Pino Rigoli di riprendere al più presto la sua attività quotidiana, certi che tutto passerà in fretta. Con la vicinanza e la stima di sempre”: così l'Acr Messina si è schierata al fianco dell'allenatore dell'Fc nella partita più importante che il mister sta affrontando, quella contro il Covid-19. Un gesto emblematico, solidale e che racchiude l'animo autentico che lo sport sa offrire, andando oltre rivalità e barriere competitive. Un gesto accolto con piacere dal Football Club, che ha risposto anche con un “grazie per il sostegno”.

Ormai da diversi giorni la gestione sportiva dell'Fc è affidata a Leo Criaco, allenatore in seconda, che sta guidando la truppa nella difficile trasferta di Castovillari, la seconda dopo quella di Vallo della Lucania. Ma certamente la partita più importante è quella che sta affrontando Rigoli, al fianco del quale è schierato tutto l'ambiente sportivo cittadino. Che spera di poterlo ritrovare il prima possibile in campo.

