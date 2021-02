Il Sant'Agata torna alla vittoria dopo 91 giorni. Ko il Santa Maria

S. Agata Militello. Il S. Agata, 91 giorni dopo, ritrova il sorriso. Tre punti tonificanti per la squadra biancazzurra che ha battuto, con merito, il S. Maria del Cilento, conquistando il terzo successo in campionato (l'ultima affermazione per Favo e compagni risaliva allo scorso 1 novembre nel 2 a 1 sul Rotonda). Il primo brindisi targato Mimmo Giampà in panchina. A decidere è il gol di Mistretta su assist di Cicirello, subentrato dalla panchina. S. Agata-S. Maria Cilento 1-0

Marcatore: 8' st Mistretta.

S. Agata: Ferrara 6.5; Gallo 6.5, La Gamba 7, Brugaletta 7; Franchina 6.5 (22' st Mancuso 6.5), Favo 6.5, Marcellino 6 (39' st Gnicewicz sv), Miruku 6.5; Caruso 6.5 (26' st Costa 7), Mistretta 7 (16' st Alagna 6.5), Perkovic 6 (7' st Cicirello 7). A disposizione: Bruno, Biondo, Fragapane, Cardella. All. Giampà.

S. Maria Cilento: Polverino 6 (15' st Grieco 6); Pastore 6, Campanella 6, De Gregorio 5.5; Bozzaotre 6; Maio 6, Citro 5 (15' st Coulibaly 5.5), Konios 5 (39' st Lambiase sv); Capozzoli 5 (22' st Ragosta 5.5), Maggio 5, Tandara 5. A disposizione: Simonetti, Sagliano, Guadagno, Strumbo, Romano. All. Esposito.

Arbitro: Di Loreto di Terni 6. Assistenti: Cossovich di Varese e Antonicelli di Milano.

Note. Ammoniti: Mistretta e Miruku fra i padroni di casa, Coulibaly fra gli ospiti. Angoli: 4-9. Recupero: 2' e 5'.

