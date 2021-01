Serie D, il Città di Sant'Agata esonera Pasquale Ferrara

Il Città di Sant'Agata questa mattina ha comunicato l’esonero del tecnico Pasquale Ferrara dopo la sconfitta interna subita dal Roccella nella giornata di ieri al "Biagio Fresina" di Sant'Agata.

Decisione dolorosa e sofferta per la società biancazzurra, quella dell’interruzione della collaborazione con il Mister Ferrara.

"Lo ringraziamo per il lavoro fin qui svolto, per i risultati ed i successi ottenuti insieme.

Domani sarà ufficializzato il nuovo tecnico a cui sarà affidata la conduzione della squadra".

In queste brevi righe le parole che segnano la separazione tra la società santagatese ed il tecnico barcellonese

