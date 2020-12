Sant'Agata, in arrivo un forte centrocampista e un attaccante

Bicchiere mezzo pieno per il Sant'Agata dopo il pareggio in casa del Castrovillari. Un pizzico di rammarico per la partita che poteva essere chiusa prima del gol subito a 20' dalla fine, resta la prestazione positiva del gruppo allenato da Pasquale Ferrara, che apapre in continua crescita. Da questo pomeriggio i biancoazzurri torneranno ad allenarsi in vista del derby di domenica che li vedrà di scena al “Fresina” contro l’Fc Messina. Il programma prevede una sola seduta quotidiana fino alla rifinitura di sabato pomeriggio.

Questa settimana sarà quindi utile per inserire a pieno ritmo nelle dinamiche del gruppo anche l’ultimo arrivato, il difensore Davide Monteleone, che domenica a Castrovillari è rimasto in panchina. Nel frattempo la dirigenza sta continuando nella propria attività per ridisegnare la rosa a disposizione di Ferrara dopo le partenze di Abayan, Strumbo e Maggioli, anche se non è per nulla escluso che potrebbe esserci qualche altro movimento in uscita.

Già nelle prossime ore dovrebbero intanto esserci novità importanti su altri nuovi arrivi. I colpi che la società ha già in canna riguardano in particolare un forte centrocampista, da schierare nella posizione di regista arretrato, capace di dettare i tempi della manovra. L'identikit porta a Fabio Meduri, svincolato 29enne. Per l'attacco il nome che circola è quello di Domenico Mistretta, 23enne di Salemi. Ma proprio per il reparto offensivo, però, i movimenti potrebbero essere più di uno.

