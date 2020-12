Igea, per l'attacco diversi nomi sul taccuino. Lancia e Lentini in pole

Un altro investimento sul mercato per riportarsi in fretta ai vertici della classifica. È l’obiettivo di un’Igea che continua a sfogliare la margherita degli attaccanti. Servono forze fresche lì davanti e profili adatti al gioco pensato da Peppe Furnari. Con il ritorno in Finlandia di Kalle Multanen resta da colmare la casella lasciata vuota dal centravanti nordico. Agenda fitta di impegni, la dirigenza sta effettuando vari sondaggi muovendosi con il suo solito dinamismo sul mercato. Tanti i nomi che circolano, tra piste concrete e altre decisamente meno. La società avrebbe mostrato interesse per Antonio Lentini. L’attaccante, che ha iniziato la stagione in Sardegna firmando in Eccellenza con il Castiadas, era già stato cercato dal presidente Barresi nel corso del mercato estivo. Un altro profilo che potrebbe finire sul taccuino dei dirigenti è quello dell’ex Igea Virtus, durante la disastrosa era Grillo, Salvatore Lancia, svincolato dopo la parentesi ai piemontesi del Canelli.

