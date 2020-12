Fc Messina, Da Silva e Santapaola i due colpi in canna

Due i movimenti in uscita in casa Fc Messina: hanno lasciato ieri lo Stretto il giovane centrocampista spagnolo classe 2002 Noguera Sanchez (tornato in patria) e il difensore tedesco Alex Barnofsky, arcigno centrale di difesa che aveva iniziato la stagione da titolare e che dopo le poco convincenti prove fornite aveva perso terreno nei confronti della vecchia guardia rappresentata da Domenico Marchetti, Quitadamo e Fissore. Ma come sempre accade in questi casi, ad ogni operazione in uscita quasi sempre coincide una in entrata. Non è ancora ufficiale ma l’Fc Messina sembra essere già corsa ai ripari rimpiazzando il vuoto lasciato da Barnofsky con il portoghese di Coimbra, Joao Afonso Paula da Silva, 22 anni, 189 centimetri, due anni fa compagno di squadra del brasiliano Dambros al Trapani, lo scorso anno due presenze in B con la formazione siciliana prima di vestire la maglia del Bisceglie (Lega Pro). Cresciuto nelle giovanili di Juventus, Udinese, Entella e Palermo il giovane difensore centrale in attesa di essere ufficializzato, ieri ha svolto il primo allenamento con quelli che dovrebbero diventare i suoi nuovi compagni. Ma non dovrebbe essere l’unica novità. Ieri mattina, infatti, si è allenato (ha svolto lavoro a parte) l’ex Pietro Santapaola (2003), centrocampista in procinto di lasciare Licata e che potrebbe rappresentare un gradito ritorno dopo la partenza dello spagnolo Sanchez.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE