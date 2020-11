L'Fc Messina si prepara al tour de force, Rigoli ha i suoi uomini chiave

Manca solo l'ufficialità che potrebbe arrivare nei prossimi giorni, ma il campionato dovrebbe ripartire il 6 dicembre. Non sono solo queste le indiscrezioni che trapelano dal “palazzo” della Lnd. Di ieri, anche la notizia che il nuovo protocollo sanitario è al vaglio della Figc.

Nuove direttive senza le quali difficile ipotizzare la ripartenza (previsti tamponi di screening con test rapidi antigenici che verrebbero effettuati nella sede delle società) Non si sa ancora da dove si ripartirà, vale a dire, nel caso dell'Fc Messina, se dal Marina di Ragusa (l'avversario al momento della sospensione) oppure dalla temibile trasferta di Acireale (in calendario proprio alla 12esima giornata il 6 dicembre).

Nel frattempo i giallorossi di mister Pino Rigoli lavorano senza soste per farsi trovare pronti nel momento in cui i vertici federali daranno il via libera.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE