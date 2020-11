Ciardiello: «L'Acr Messina cercherà sempre di imporre il gioco»

L'Acr Messina prosegue senza soste e con la massima concentrazione la preparazione in vista del recupero di campionato con la Gelbison che dovrebbe (il condizionale, vista la situazione, è quanto mai d'obbligo) svolgersi domenica 22 novembre al “Franco Scoglio”. Sono tanti, infatti, i match che hanno subito un ulteriore rinvio, fra cui proprio quello dei campani che domenica avrebbero dovuto ospitare il Sant'Agata. I peloritani si stanno allenando al “Gaetano Scirea” di Santa Lucia del Mela, la settimana di lavoro si chiuderà domani per poi riprendere con la mente proiettata al match contro i rossoblù di Vallo della Lucania.

Insieme con mister Raffaele Novelli, segue da vicino il percorso di avvicinamento al ritorno in campo, il suo vice, Marco Ciardiello. «Dobbiamo essere bravi innanzitutto noi dello staff - ha detto - a far mantenere la giusta tensione ai ragazzi, perché non è semplice preparare una gara che non si disputerà nel breve periodo. Devo dire però che i calciatori sono disponibili al lavoro e non lesinano mai energie».

