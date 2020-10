Acr Messina, porte girevoli: arriva il totem Manfrellotti

Porte girevoli in casa Acr Messina. Con le valigie il brasiliano Sergio Pereira Cruz: l'esperto attaccante è apparso in ritardo di condizione e lo scarso utilizzo di Novelli (27 minuti in tre spezzoni) è la conferma che là davanti ci vogliono maggiori certezze.

E non è un caso che ieri pomeriggio il club abbia trovato l'accordo con Salvatore Manfrellotti, un aitante bomber napoletano che l'Acr aveva cercato anche nella passata stagione. Un granatiere che sarebbe l'alter ego di Ciro Foggia, l'inamovibile del tridente giallorosso.

