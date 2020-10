Vittoria e aria d'alta classifica, l'Acr Messina stende l'Acireale 2-1

Cuore e carattere: l'Acr Messina - sospinta da 300 tifosi sugli spalti e da un centinaio in collinetta - supera a pieni voti l'esame Acireale, battendo con merito una concorrente per la promozione. Un gol per tempo e tante buone cose per i giallorossi, passati nel primo tempo con un gol di Foggia sul filo del fuorigioco e poi andati sul doppio vantaggio a metà ripresa con un rigore di Bollino.

In 10 (espulso Aliperta) qualche sofferenza per l'Acr che nel finale incassa il gol della bandiera acese con De Felice. In classifica la squadra di Novelli è terza a due punti dalla capolista Cittanovese. E domenica è stracittadina contro il Football Club.

Il tabellino

Acr Messina: Lai 6; Cascione 6.5 (37' st Mazzone 5.5), Sabatino 7, Lomasto 7, Giofrè 6.5 (43' st Izzo sv), Cristiani 6.5 (36' st Lavrendi sv), Aliperta 6, Vacca 6, Bollino 6.5 (45' st Boskovic sv), Foggia 7.5, Cretella 7 (27’ st Crisci sv). A disp. Manno, Addessi, Catalano, Cruz. All. Novelli

Acireale: Ruggiero 5.5, Cannino 5, Silvestri 5.5, Bertolo 5 (32' st De Felice), Mauceri 5, Buffa 5.5, Bucolo 5.5, Ott Vale 5 (20’ st Souare 5.5), Savanarola 5, Rizzo 5.5, Sparacello 5. A disp. Mazzini, Orlando, Iania, Bongiovanni, La Vardera, Bianco, De Col. All. Pagana

Arbitro: Pistarelli di Fermo 6.5.

Marcatori: 19’ pt Foggia, 22’ st Bollino (rig.), 44' st De Felice.

Note: espulso al 25’ st Aliperta per doppia ammonizione. Ammoniti: Cristiani e Vacca per l'Acr Messina; Bertolo, Savanarola, Ott Vale e Sparacello. Angoli 8-1. Recupero: 2' pt e 6' st. Spettatori 300 circa.

