Giro d'Italia, Démare vince al fotofinish la tappa da Catania a Villafranca Tirrena: Almeida in rosa

Il francese Arnaud Démare ha vinto al fotofinish sullo slovacco Peter Sagan la 4/a tappa del 103/o Giro d’Italia di ciclismo, da Catania a Villafranca Tirrena (Messina), lunga 140 chilometri. Il portoghese Joao Almeida ha conservato la maglia rosa di leader della classifica generale.

Demare, con il tempo di 3h22'13», oltre a Sagan (secondo), ha preceduto Davide Ballerini, terzo, Andream Vendrame, quarto. Solo quinto l’olimpionico Elia Viviani. Sesto Stefano Oldani, settimo Davide Cimolai, ottavo l'australiano Michael Matthews, nono Filippo Fiorelli e decimo Enrico Battaglin, tutti con lo stesso tepo. Dopo l’arrivo due corridori della Vini Zabù Ktm sono finiti sull'asfalto nei pressi delle transenne.

Geraint Thomas si è ritirato dal Giro d’Italia e non ha preso il via della quarta tappa. Lo ha comunicato la sua squadra, la Ineos. Il gallese, tra i favoriti per la vittoria finale, ieri era caduto due volte accumulando un ritardo di una dozzina di minuti.

Giro d'Italia, la corsa rosa avanza nel Messinese: il video della tappa con arrivo a Villafranca Tirrena

Brutta caduta sul rettilineo di Villafranca Tirrena: al di là della linea del traguardo, due corridori della Vini Zabù Brado Ktm, Luca Wackermann ed Etienne Van Empel, sono andati contro le transenne e sono finiti sull'asfalto. Si è temuto il peggio, poi i due atleti hanno cominciato a muoversi, dopo avere perso per qualche istante conoscenza. Adagiato su un’ambulanza Wackermann è stato trasportato in ospedale: le sue condizioni non sarebbero preoccupanti, ma potrebbe avere delle fratture.

