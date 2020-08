Fc Messina, buona la prima: vittoria nel test col Giarre

Con l'allenamento di oggi pomeriggio si chiude la prima parte della preparazione dell'Fc Messina in città. Da domani i giallorossi usufruiranno di due giorni di relax in coincidenza del Ferragosto prima della partenza per Fiuggi (16 agosto) la ripresa è fissata lunedì 17 agosto nella cittadina frusinate.

Ieri, intanto, allenamento condiviso al “Celeste” contro il Giarre formazione tra le favorite insieme con il Siracusa e l'Igea Virtus del prossimo torneo di Eccellenza. Tre tempi da trenta minuti che hanno consentito al tecnico Ernesto Gabriele di valutare soprattutto i tanti giovani che attendono di conoscere il loro futuro.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE