Fc Messina mette a punto il progetto, Acr alla ricerca di nuovi finanziatori

Sono attesi in questo week end in città i vertici del Football Club Messina, con in testa il presidente Rocco Arena, per ultimare i dettagli relativi alla composizione del nuovo organigramma da presentare in conferenza stampa a metà della prossima settimana.

La prossima settimana sarà decisiva, invece, per il futuro dell'Acr Messina. Il patron del sodalizio biancoscudato, Pietro Sciotto, ha chiesto ufficialmente un incontro al primo cittadino, Cateno De Luca, per fare il punto della situazione sullo stato dell'arte a cominciare dallo stadio "Franco Scoglio".

Nel frattempo, il massimo responsabile dell'Acr è alla ricerca di partner che possano affiancarlo in quello che dovrebbe essere il suo quarto anno in Serie D al timone del club peloritano.

