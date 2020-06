Quitadamo scommette sull'Fc: "Messina merita molto di più"

L'Fc Messina dopo aver ufficializzato i rinnovi di Dambros, Casella, dei due contrattualizzati Fissore e Giuffrida, Quitadamo e Carbonaro, nel tardo pomeriggio di ieri ha chiuso anche l'accordo con un altro big, il difensore centrale Domenico Marchetti.

Felice di restare in giallorosso anche per la prossima stagione il ventiseienne difensore torinese Gabriele Quitadamo: «Fiero e orgoglioso di far parte anche quest'anno del progetto Fc Messina, una società che punta decisa alla vittoria del campionato; era il mio obiettivo sin dall'inizio».

