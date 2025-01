A Tripi una “stoà” di età ellenistico-romana e una complessa opera di canalizzazione

L’abitato di Abakainon, un centro siculo-greco fra i più importanti del territorio di Messina, fu individuato da Antonio Salinas nella contrada Piano, un pianoro a 300 metri d’altezza, compreso tra le ripide pendici del Castello a Sud, il corso del torrente Tellarita a Nord-Ovest e il Pizzo Cisterna a Nord-Est. L’avvio della ricerca archeologica si deve alle campagne di scavo promosse dalla Soprintendenza alle Antichità Orientali di Siracusa, condotte nel 1951 da François Villard e nel 1962 da Madeleine Cavalier.

A circa sessanta anni di distanza grazie alla sinergia fra Soprintendenza e Comune di Tripi, che ha finanziato le ricerche ed acquisito i terreni, fra il 2019 e il 2024 sono state condotte tre campagne di scavo che hanno apportato nuovi e importanti dati per la storia del sito e la conoscenza dell'impianto urbano della città. Le indagini hanno messo in luce una stoà di età ellenistico-romana, realizzata da grosse mura a doppia cortina di blocchi squadrati, messi in opera a filari isodomi (un sistema usato dai Greci nell’età ellenistica, con filari tutti di uguale altezza e spessore) che all’interno conserva tratti di intonaco. Parallelamente al muro ovest del monumento, corre un largo canale, forse un ambitus che assume la funzione di terrazzamento e, nel contempo, separa una parte dell’abitato greco-romano dall'area pubblica.

Lungo il lato meridionale della stoà sono stati individuati un tratto di lastricato stradale e due strutture murarie, realizzate in blocchi di arenaria, la cui natura e dimensioni non è possibile definire dal momento che la loro prosecuzione ricade al di sotto della strada comunale. Disposti lungo la strada sono stati poi messi in luce una serie di vani, databili al IV sec. d.C., in cui dovevano svolgersi attività artigianali/produttive, in un momento in cui l’area aveva perso la destinazione precipua di spazio pubblico.