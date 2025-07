Milazzo, la riqualificazione dei Molini Lo Presti potrebbe non essere solo un auspicio

Riqualificazione Molini Lo Presti: prorogata la scadenza dei termini per la presentazione della manifestazione di interesse. Gli uffici della Centrale di Committenza Consorzio tirrenico “Ecosviluppo 2000” hanno accolto la richiesta di uno dei potenziali operatori economici interessati all’investimento di prorogare il termine per la presentazione dello studio di fattibilità tecnica- economica e così il nuovo termine è stato fissato al 18 agosto. Ci sarebbero dunque (uno è sicuro vista la richiesta di proroga) operatori interessati al project financing finalizzato all’affidamento in concessione della progettazione e dei lavori per il “Recupero e rifunzionalizzazione del sito e degli immobili” dell’opificio di via dei Mille.

