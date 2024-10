Messina dice addio a Vincenzo Famulari, storico fondatore del Bar "Pappagallo" a Cristo Re

Vincenzo Famulari, storico fondatore del celebre Bar Panorama di Cristo Re, si è spento questa mattina all’età di 91 anni. Il suo nome è indissolubilmente legato a uno dei luoghi più iconici della città, conosciuto anche come Bar Pappagallo per la presenza di un vivace e colorato esemplare che per anni ha accolto clienti di ogni età.

Famulari fondò il Bar Panorama nel 1966, trasformandolo nel giro di pochi anni in un punto di riferimento non solo per i messinesi, ma anche per i turisti e i croceristi che quotidianamente affollano la città. Il locale, grazie alla sua posizione privilegiata e alla calorosa ospitalità del suo fondatore, divenne presto un simbolo di Messina, offrendo una vista mozzafiato e un’accoglienza familiare.

Generazioni di messinesi ricordano Famulari come una figura sempre presente dietro il bancone, capace di far sentire ogni cliente a casa propria, con un sorriso e una battuta pronta. Il Bar Panorama, con la sua atmosfera unica, è stato teatro di incontri, chiacchierate e momenti di convivialità, diventando un pezzo di storia vivente della città.