Messina, il pappagallo del Bar Panorama vola via. L'appello sui social, ritrovato nel pomeriggio

E' un'attrazione e un divertimento per tantissimi bambini, con le sue vibranti e sgargianti penne dai colori vivaci, è una delle creature più affascinanti del regno animale. Chi non conosce il pappagallo del Bar Panorama di Cristo Re. I turisti sono incuriositi, i bambini lo adorano, gli anziani ne hanno fatto anche una compagnia. Dotato di intelligenza e abilità comunicative sorprendenti. Insomma una piccola star. Ecco perché stamattina quando la titolare del Bar, Patrizia Famulari, ha dato la notizia che la pappagalla Ughina era volata via improvvisamente è cominciato un tam tam sui social per provare a ritrovarla. Verso le 11 era stata avvistata tra via Palermo e Torrente Trapani. Sui social il messaggio è diventato virale sino al ritrovamento del pomeriggio, intorno alle 19, con grande gioia per tutti.