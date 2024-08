Continua la parata di vip che come ogni anno sfilano alle Eolie. Dopo le star britanniche Victoria e David Beckham, dopo il giro in yacht di mister Zuckerberg a Vulcano è la volta di una star nostrana ma alo stesso tempo internazionale. Si tratta di Thomas Raggi. Per il chitarrista dei Maneskin cena con foto di rito da The King of Fish di Gianluca Fusco e immancabile giro tra le bellezze naturali dell'isola.

Leggi anche Vip alle Eolie, David e Victoria Beckham a cena a Vulcano gustando il pesce fresco