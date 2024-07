Vip alle Eolie, David e Victoria Beckham a cena a Vulcano gustando il pesce fresco

E' come sempre estate di grandi vip alle Eolie. Vacanze italiane e siciliane per David e Victoria Beckham. L'ex campione del Manchester United, del Real Madrid e del Milan ha cenato insieme alla moglie (ex cantante delle Spice Girls) a Vulcano al ristorante King of fish. Selfie di rito per il proprietario Gianluca Fusco insieme a tutto lo staff del ristorante insieme a David Beckham che ha avuto modo di assaporare il mare e la bellezza delle Isole Eolie, oltre alle specialità culinarie di pesce.