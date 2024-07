Cena e foto di rito a Vulcano: continua l'estate di Ultimo alle Eolie

Continua a Vulcano l'estate eoliana di Ultimo. Il cantautore romano, che a Messina si è esibito in un concerto da record, dopo Panarea e il panorama "infuocato" di Stromboli... ieri sera si è goduto una cena da The King of fish (è la quarta volta in tre anni per quella che ormai è diventata una tappa fissa delle sue vacanze nell'arcipelago). Subito dopo Niccolò ha postato la foto di rito con il proprietario Gianluca Fusco.

La scelta della Sicilia, e in particolare delle isole messinesi, per Ultimo è ormai diventata una tradizione rigenerante e irrinunciabile. L'aveva annunciato dopo la serata al San Filippo e così è stato. Solo qualche giorno fa aveva regalato ai fan le immagini di sé in barca, rigorosamente solo, mentre cantava "Cascare nei tuoi occhi".