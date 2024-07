Preparazione e determinazione: i dieci centisti dell'Istituto "Jaci", pronti a mettersi in gioco per il futuro professionale

Sono dieci gli alunni dell’Istituto d’istruzione superiore “Jaci” diplomati con 100 centesimi, un buon risultato frutto dell’impegno costante profuso nei cinque anni, che adesso apre la strada alla scelta del percorso formativo accademico. Alla volta del futuro, anzi del presente, le studentesse e gli studenti della storica scuola messinese retta da Maria Rosaria Sgrò, sono pronti ad affrontare nuove entusiasmanti sfide. Sconfinata la gratitudine per quanto hanno imparato a scuola, acquisendo saperi e skills in maniera trasversale e complementare. Per lo Jaci quello che si è concluso è stato un anno ricco di attività: numerosi i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e protocolli attivati con l’Ordine provinciale dei dottori commercialisti (la scuola è stata sede dei convegni che l’Ordine ha promosso, nei quali gli studenti sono stati parte attiva), con l’Atm, con il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Messina (che ha guidato i ragazzi nella simulazione di processi penali) e con l’Università degli Studi di Messina, quest’ultima sotto il coordinamento del docente Antonio Musicò (che ha guidato gli studenti del settore economico in un percorso di analisi su costi e benefici del progetto Ponte). Tra le altre attività, coordinate dalla prof.ssa Nunziatina La Rocca, per il terzo anno consecutivo grande seguito hanno avuto quelle con la Banca d’Italia, con l’Autorità di sistema portuale dello Stretto (rivolta in particolare ai ragazzi della sezione Turismo che hanno avuto la possibilità di elaborare dei questionari in lingua e somministrarli ai turisti), con la Biblioteca e il Museo Regionale. Un’importante attività di informatizzazione della biblioteca scolastica è stata condotta dagli studenti di Informatica, sotto la supervisione del docente Marco Boncoddo, che insieme alla docente Giovanna Lisa hanno curato la partecipazione degli studenti al Tg Giovani di Rtp e alle attività della Gds Academy nell’ambito del progetto di Società Editrice Sud “Gazzetta del Sud in classe con Noi Magazine”. Nell’ambito del potenziamento linguistico i ragazzi hanno avuto la possibilità di partecipare a uno stage a Malta, mentre è in programma un Pon con Pcto in Spagna. Importante, inoltre, il protocollo d’intesa nazionale siglato nell’ambito dell’indirizzo di Ottica e inserito nell’articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie”. Sul fronte dell’offerta formativa, bene per il percorso quadriennale di Amministrazione, finanza e marketing attivato nell’ambito dell’indirizzo Economico, mentre per quanto riguarda il serale dal prossimo anno, oltre a questo e all’indirizzo Turismo ci sarà anche quello di Ottica. Per quanto riguarda l’impiego di fondi per l’edilizia scolastica, grazie a un Pon Fesr ha rivisto la luce una palestra all’aperto, interdetta per lungo tempo perché non a norma: nell’ultimo anno scolastico è diventata per alunne e alunni uno spazio privilegiato dove poter svolgere attività sportiva e competizioni. Si dichiara soddisfatta la dirigente, che definisce la sua “una scuola attiva su più fronti”, nella quale i ragazzi hanno la possibilità di “saggiare attitudini e spirito motivazionale”. Tra gli impegni degni di menzione Sgrò ha voluto citare la “bella sinergia” con Abc Amici dei bimbi in corsia, sottolineando il forte carattere inclusivo della scuola: anche quest’anno, il ricavato della vendita di piccoli lavori artigianali realizzati dagli alunni disabili seguiti dai docenti di sostegno è stato devoluta all’associazione con la quale lo Jaci collabora da tempo.

Ecco i centisti: Christian Pergolizzi, Ettore Rossi, Ilaria Giardina, Federica Pierri, Martina Gallo, Sara Benedetta Giunta, Marika Rizzitano, Jessica Sottile, Giusy Vaccarella, Sunali Madhushani Fernando.