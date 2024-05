Comunicare l'Unione Europea: Unime Gds Lab contro la disinformazione per conoscere, partecipare, votare

“Comunicare l'Unione europea. Conoscere, partecipare, votare” è il tema dell’incontro in programma martedì 28 maggio dalle 9,30 alle 13 nell'aula magna del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell'Università di Messina.

L'evento è organizzato dall'Ateneo di Messina e da Società Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia con il patrocinio dell'associazione Alumnime di ex allieve e allievi dell'Università, nell'ambito di Unime GDS Lab, laboratorio di tecnica giornalistica promosso all'interno delle attività della GDS Academy. Fa parte delle attività di diffusione del Prin Post-truth politics and the resilience of the public sphere in Europe (POPSPHERE) 2023-25.

L'iniziativa è finalizzata a offrire, soprattutto ai giovani, competenze critiche e spunti di riflessione riguardo alle dinamiche complesse con cui prende forma il dibattito pubblico sull’Europa, soprattutto nel momento particolarmente significativo delle elezioni europee, che tra il 6 e il 9 giugno (in Italia 8 e 9) coinvolgeranno circa 359 milioni di cittadini per rinnovare l’unico organo elettivo dell’Ue. Gli interventi illustreranno le caratteristiche, le sfide e le difficoltà per costruire e diffondere un’informazione sui temi europei chiara, attendibile e coinvolgente per il grande pubblico, contrastando la disinformazione. Diversi i punti di vista: come le istituzioni europee comunicano l’Europa; come il giornalismo affronta i temi europei; come le community dei giovani innovano le modalità in cui si parla di Europa.