Pace del Mela, nove mesi per la visita diabetologica: l’Sos di una madre

Lo sfogo di una madre e il coraggio di far sentire la propria voce contro la sanità siciliana in nome dei diritti dei più fragili e non solo. Nel silenzio assordante di chi quasi si rassegna davanti ad un sistema sbagliato fatto di lunghe liste d'attesa e disservizi, Angela Bianchetti non ci sta. Lei, sempre pronta ad affrontare la sfida quotidiana di far vivere al meglio sua figlia Lara, 44 anni, affetta dalla sindrome di Down. Lara, seconda di quattro figli, ha grossi problemi di respirazione ed è diabetica. Mamma Angela ci racconta la sua storia.

«Per evitare che Lara vada in apnea la notte utilizza la maschera con l'ossigeno mentre per non far alzare i livelli di insulina devo somministrarle tre volte al giorno il farmaco che in certi momenti è un salva vita; il rinnovo del piano terapeutico, con la prescrizione degli aghi per la somministrazione dell'insulina e le striscette reattive per il controllo quotidiano della glicemia, impone una visita diebetologica che ho cercato di prenotare chiamando il numero verde ma l'appuntamento mi è stato fissato per il 25 gennaio 2025 e non ho potuto accettarlo, perché le condizioni di salute di Lara non le consentono di attendere tutto questo tempo».