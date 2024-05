Body rosso con cristalli dark, Angelina Mango vestita dallo stilista messinese Marco De Vincenzo anche all'Eurovision

Un sodalizio fortunato che continua. E anche questa volta, il look di Angelina Mango, all’Eurovision 2024, è stato firmato dallo stilista messinese Marco De Vincenzo, direttore creativo di Etro, che, dopo aver curato l'immagine di Angelina durante il Festival di Sanremo, che si è concluso con un primo posto, la sta seguendo anche durante l’avventura mondiale. Classe 1978, originario di Messina, città in cui torna ogni volta che è libero da impegni e in cui vive la sua famiglia, si è fatto conoscere lavorando per Fendi e collaborando con grandi artisti internazionali, tra cui Beyoncé e Taylor Swift, ora sta portando avanti il nome di Etro. Un look contraddistinto da un body rosso e nero, scintillante e steccato, portato sopra una tutina nude a effetto tattoo. Un modello seconda pelle decorata all-over con ricami di cristalli dark.