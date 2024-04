Messina, buon compleanno alla Meter&Miles 30 anni di impegno

1994-2024. Un anniversario speciale per l'associazione Meter&Miles che ha festeggiato trent'anni di attività e impegno a favore dei ragazzi con disabilità e delle rispettive famiglie. Un cammino lungo e condiviso non senza sacrifici e difficoltà per la grande famiglia di Meter & Miles. Un bel pezzo di strada percorso tra salite e discese, gioie e dolori, sfide vinte e perse, obiettivi raggiunti e mancati, momenti più o meno buoni, tante emozioni, sorrisi e lacrime.

È stata una festa di compleanno senza tanto clamore e per pochi intimi, ieri mattina, presso l'AEnigma Club di via Croce Rossa. Presenti solo gli amici veri della Meter e Miles come ha ricordato il presidente Saro Visicaro, il quale prima del brindisi augurale con i suoi ragazzi e collaboratori, ha colto l'occasione per tracciare un piccolo report dell'attività trentennale. Un impegno quotidiano svolto con passione e sacrificio lontano dalle luci dei riflettori ma sempre in prima linea.

Dal 1994 a tutt'oggi sono stati realizzati quindici progetti di riabilitazione, rinnovati annualmente che hanno spaziato dal sostegno scolastico allo sport, ambiente, solidarietà, ballo, ceramica, cucina. Nelle varie progettualità sono stati coinvolti quaranta ragazzi speciali, ventitré tutor impegnati e una rete fissa di collaboratori composta da volontari e professionisti. Ma in trent'anni sono state anche cambiate dieci sedi ed effettuati altrettanti traslochi. Un tasto dolente che era impossibile non toccare anche nel giorno più bello della festa. «Non è più il tempo di fare appelli – ha detto Visicaro – siamo stanchi ed è giusto dirlo senza ipocrisie. Il nostro impegno proseguirà certamente, ma siamo anche pronti a consegnare il bagaglio di esperienze accumulato in tutti questi anni a chi vorrà proporsi alla guida dell'associazione per i prossimi trent'anni».

Una giornata di consuntivi ma anche di analisi sul futuro di questi ragazzi diventati ormai adulti. Il futuro di Ambra, Antonio, Alfio, Michele e di tanti altri giovani speciali che hanno diritto a vivere dignitosamente. In tal senso l'associazione ha chiesto più chiarezza e trasparenza sui progetti del Dopo di Noi avviati dal Comune. Tra i partecipanti alla festa anche l'ex segretario generale della Cisl Messina Tonino Genovese, Lillo Ferrara, ex presidente di Circoscrizione, Ennio Marino del Cesv, Giovanni Ferraro di Bluferries, gli educatori e i soci.