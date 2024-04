E chi lo dice che il country è solo musica americana? Ascoltate “Katrine Jane”... alias Elisa Salvo da Santa Lucia del Mela

L’unica cantautrice italiana country a scrivere e cantare brani nella propria lingua madre, accantonando l’inglese, viene dalla provincia messinese di Santa Lucia del Mela. Talento fra i più apprezzati della scena nazionale in questo genere musicale, Elisa Salvo, in arte Elise Katrine Jane, 32 anni, ha portato recentemente la sua arte a “…E Viva il VideoBox”, spin-off di “Viva Rai2”, in onda subito dopo lo show mattutino di Fiorello.

Con altri concorrenti del programma è stata anche ospite della trasmissione di Radio 2 “Sogni di gloria”, condotta da Giulia Nannini, co-autrice del Video Box, con Gianluca Daluiso. Accompagnata da Paola Gizzi al violino e Andrea Di Pietro al banjo, ha proposto negli studi di Via Teulada i brani “Umma Umma”, già disponibile su Spotify, e “Far West”, di prossima uscita.

«È stata un’esperienza significativa e divertente, perché ci hanno fatto realizzare alcuni sketch comici in esterna – racconta -. Spazi come il “Video Box” sono importanti per gli emergenti perché è raro che vengano realizzate vetrine di questo tipo». Eventi live senza competizione, come “Musica del Sole”, concerto messinese a cui l’artista ha partecipato nel 2021, promosso da Casa del Musicista e Radio Zenith con Red Ronnie e Grazia Di Michele. Sul palco del Vittorio Emanuele, Salvo aveva portato il brano “Rock Brewery”, già applaudito durante le selezioni al Teatro Cristo Re. Una passione, quella per la musica, nata nell’infanzia quando a sei anni, con le chitarre costruite dal padre, l’artista comincia ad approcciarsi a questo strumento, per poi dedicarsi anche a canto, ballo hip-hop e scrittura di canzoni.