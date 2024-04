Da Messina ad Amburgo sulle ali della moda: la tenacia di Laura e il coraggio delle sfide

Ha rimescolato più volte le carte della sua vita per sposare ciò che l'appagava pienamente e il detto motivazionale “un passo indietro solo per prendere la rincorsa”. Laura D' Andrea, ex manager del gruppo “Calzedonia”, è diventata con tenacia e competenza direttrice degli uffici acquisti di “About you”, famoso store di moda per lo shopping online, impiantando radici solide ad Amburgo.

«Sono messinese doc – racconta – e fresca di maturità scientifica conseguita all'Archimede, mi sono trasferita a Perugia dove mi sono laureata prima in Comunicazione internazionale e specializzata poi in relazioni internazionali. Così si sono aperte le porte dell'estero con vari stage: Ambasciata italiana in Africa, Etiopia e Malta infine in una Ong. Il mio percorso? Ad essere sincera non lo conoscevo o programmato sin dall'inizio ma l'ho scoperto pian piano. Strada facendo. Nel gruppo “Calzedonia” ci sono arrivata per caso. E nello stesso periodo, come chi segue tante strade, provai un concorso in Guardia di finanza. E quando si spalancò la prima porta sì aprì anche la seconda. E rifiutai la divisa devo dire con grande disappunto della mia famiglia che ha sempre vissuto con il mito del posto pubblico statale. Come tanti del resto ancorati a una mentalità diversa». Il gruppo “Calzedonia” allora cercava persone neolaureate che gestissero la rete dei negozi ma che soprattutto avessero voglia di spostarsi e così la giovane ha iniziato come “district manager” imparando a gestire le risorse umane e i fatturati. Poi, un crescendo di responsabilità e la promozione ad area manager su Lazio e Campania. Fino al primo salto all'estero in Austria. «All’epoca – continua – tornai a Verona per gestire la rete commerciale in Italia. Come brand manager dovevo gestire tutto e prendere le decisioni commerciali relative al brand. Nel 2015 mi proposero di sviluppare il mercato in Germania. Colsi la sfida come sempre e volai a Düsseldorf . Ma una volta lì, desiderosa ancora di formarmi, ho iniziato un nuovo capitolo. E dal 2016 al 2018 ho fatto l’Executive MBA della Kellogg’s School of Management . Ad oggi posso dire che non è stato un periodo facile. I ritmi erano serrati perché lavoravo e studiavo ma il master lo rifarei mille volte perché questa esperienza mi ha cambiato, aperto gli orizzonti e mi ha fatto mettere in discussione nuovamente me stessa».