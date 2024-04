Negli spot di Messina Servizi testimonial sono i tre "Ambasciatori del Gusto" peloritani Arena, Caliri e Freni

Per conservare la bellezza della città occorre cura anche nel differenziare. E’ uno degli slogan contenuti nella nuova campagna di Messina Servizi. L’obiettivo è educare verso il giusto conferimento dell’organico - ha spiegato Mariagrazia Interdonato presidente della società- favorendo, tra l’altro, l’impiego di bioplastiche compostabili. Per l’iniziativa sono stati scelti tre volti noti del panorama gastronomico: il panificatore Francesco Arena, lo chef Pasquale Caliri, ed il pasticciere Lillo Freni. I tre, Ambasciatori Del Gusto, gireranno degli spot dove verranno impiegati piatti, ciotole, bicchieri in materiale bioplastico e usate buone pratiche per il corretto conferimento dei rifiuti. “Ogni rifiuto conta, il futuro è compost” è il titolo di questa campagna spiega Mariagrazia Interdonato che in collaborazione con il Comune di Messina e la Biorepack dirige l’iniziativa. “Sono certa, ha detto la Interdonato, che il coinvolgimento dei tre Ambasciatori del Gusto con i loro messaggi incisivi possa influenzare positivamente le abitudini del nostri concittadini.