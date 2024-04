Messina: lo spirito Scout, cinquant’anni di dedizione, lealtà e servizio al prossimo

Ha rappresentato un’occasione straordinaria per celebrare cinquant’anni di dedizione, lealtà e servizio allo spirito scout. Nel Santuario di San Francesco all’Immacolata, guidato dal padre guardiano fra Massimiliano Di Pasquale si è tenuta la seconda cerimonia di consegna del “fazzolettone” e della pergamena dei “Custodi del fuoco” a coloro che hanno compiuto cinquant’anni di scoutismo dalla promessa resa. Un momento particolarmente atteso, che ha seguito la prima cerimonia tenutasi in riva allo Stretto lo scorso 7 dicembre, vissuto da tutti i presenti all’insegna della gioia e della condivisione. La cerimonia, che è stata organizzata da Nino Corriera, Magister della Comunità Masci Messina 2 e responsabile dei “Custodi del Fuoco” per la Sicilia orientale, si è tenuta in occasione della giornata dedicata a San Giorgio, protettore degli scout. Baden Powell, il fondatore dello scoutismo scelse la sua figura proprio per invitare gli scout a rifarsi alle virtù eroiche del Santo cavaliere e a impegnarsi, con il cuore saldo nella fede, ad aiutare quanti sono in difficoltà. La Santa Messa, officiata dall’assistente ecclesiastico del Masci Immacolata Messina 2 fra Giuseppe Fanara dei Frati Conventuali del Santuario che ha dato un fattivo contributo all’iniziativa, è stata animata dal gruppo Agesci Messina 1 Immacolata. A seguire si è tenuta la cerimonia dei “Custodi del fuoco”, ricca di intensa spiritualità e reale comunione fraterna durante la quale sulla compagnia dei “Custodi del fuoco” e sui dieci punti della legge che indirizzano il modo di testimoniare il metodo scout è intervenuto Mario Montana, presidente nazionale Compagnia “Custodi del fuoco” del Centro Studi “Baden Powell” di Agrigento, alla presenza di Antonio Pallone, già segretario regionale Masci della Calabria e degli scout dei gruppi Agesci, Masci e Cngei. Durante la cerimonia circa 24 scout provenienti da Calabria e Sicilia hanno ricevuto il fazzolettone che ha come emblema il fuoco con il giglio scout che rappresenta il saggio dello scautismo e una pergamena ricordo.