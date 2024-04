Messina, trovati i portatori: la processione di S. Giorgio tra gli applausi festosi e la commozione dei fedeli

E alla fine processione fu! Tra gli applausi festosi e la commozione della gente, San Giorgio ha fatto capolino sul sagrato della piccola chiesa di Briga superiore sollevato a spalla da dodici portatori provenienti da tutta la vallata. Dopo i timori degli ultimi giorni e l’incertezza che, per la prima volta dopo la pandemia, il secolare corteo si fermasse a causa della mancanza di portatori, la gioia della comunità e del parroco nel vedere che questa importante tradizione che lega il santo martire, patrono dei cavalieri, dei soldati, degli scout, degli schermitori, degli arcieri; inoltre è invocato contro la peste e la lebbra, e contro i serpenti velenosi, non si è spenta, almeno per quest’anno.

“Il bene vince sempre sul male”: è questo il simbolismo racchiuso nella figura di san Giorgio, ha detto mons. Nicolò Freni manifestando gratitudine agli abitanti del paese e della vallata e sottolineando come il senso di appartenenza, la fede, le radici storiche di una comunità siano legate anche alla devozione popolare”. Il sacerdote ha dedicato questo momento a quanti soffrono per le guerre, le malattie, la solitudine, per i giovani.