Messina, lo svincolo di Giostra riaperto in entrata in entrambe le direzioni

Lo svincolo di Messina-Giostra è stato riaperto in entrata in entrambe le direzioni, in anticipo rispetto all'orario previsto (le 19). Lo svincolo è rimasto chiuso ieri dalle sette alle 19 e questa mattina sempre dalle sette e sino alle 15:30 per consentire le manovre di una grossa gru che doveva operare nell’ambito del cantiere per la ricostruzione del viadotto Ritiro.

Il consorzio autostrade per questa ragione aveva interdetto l’ingresso in autostrada in entrambe le direzioni.