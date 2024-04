A Messina si celebra la giornata mondiale della danza: un convegno al teatro Vittorio Emanuele

Anche Messina si prepara a celebrare la Giornata mondiale della danza con un evento artistico divulgativo che si terrà sabato prossimo, a partire dalle 10,30, nella Sala Sinopoli del teatro Vittorio Emanuele. L’iniziativa, co organizzata con l’Ente Teatro Vittorio Emanuele e patrocinata dal Comune di Messina, è stata ideata dall’associazione Danza in Salute (DiS) - in collaborazione con l’Associazione siciliana insegnanti laureati danza (Asild) - il cui scopo è “la promozione, diffusione, coordinamento e pratica, a scopo formativo e di tutela della salute pubblica, dell’insegnamento della danza classica ad opera di soggetti muniti di idonei titoli rilasciati da istituzioni pubbliche, sia italiane che estere, o da istituzioni private di comprovata fama e professionalità”. “Risulta evidente, la forte connotazione sociale dell’associazione il cui scopo fondamentale è appunto quello della tutela della salute pubblica attraverso un insegnamento dell’arte coreutica non improvvisato, ma professionale, in grado di far sì che la danza sia strumento che permetta al corpo di svilupparsi e crescere in armonia fisica e mentale”. Dopo i saluti istituzionali, a confrontarsi saranno, insieme a Giovanna Tedesco e Milena Freni (presidente e vice presidente DiS) e Mariangela Bonanno (presidente Asild), l’ortopedico Giancarlo Gemelli che parlerà dell’importanza di un corretto insegnamento della danza per lo sviluppo fisico e osseo dei bambini e dei ragazzi in crescita e la psicologa Annarita Morabito, che si soffermerà sulle problematiche psicologiche dei ragazzi nell’età evolutiva. A seguire l’intervento di Chiara Zoppolato, presidente della Fondazione dell’Accademia nazionale di danza e già docente della stessa, parlerà dell’importanza di un’adeguata formazione per l’insegnamento della disciplina. “Obiettivo della manifestazione - spiegano ancora le docenti - è anche la presentazione del marchio Dis che distinguerà le scuole che hanno dei direttori laureati o con qualifiche importanti, da quelli delle altre strutture; al momento solo l’Accademia nazionale di Danza di Roma abilita all’insegnamento rilasciando la laurea in scienze coreutiche, sebbene in Italia quest’ultima non sia necessaria, secondo la legge, per avviare una scuola di danza. “Emerge dunque la necessità imminente di una regolamentazione nella formazione, alla quale sta lavorando, la presidente dell’associazione Aidaf (Associazione italiana danza attività di formazione) Amalia Salzano con il Ministero della cultura, per percorsi di formazione standardizzati; il convegno sarà moderato dal giornalista Gianluca Rossellini. Alle 20, sempre a Vittorio Emanuele, si terrà uno spettacolo di danza alla quale parteciperanno scuole di danza siciliane dirette da docenti laureati Miur. Ospite d’eccezione della serata Amilcar Moret Gonzales, primo ballerino presso il Kiel Ballet in Germania, ex allievo del talent Amici di Maria De Filippi, nel quale dal 2009 ha lavorato come professionista e insegnante di danza classica.