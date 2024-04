Libertà di informazione e riservatezza: il Privacy Tour torna a Messina con Ses e Università

Il convegno si inserisce nell'ambito del Privacy Tour, l'iniziativa di sensibilizzazione sul valore dei dati personali e l'uso consapevole delle tecnologia promossa dall'Autorità Garante, alla quale Ses con il presidente Lino Morgante ha aderito tra i primi firmatari nello scorso mese di settembre organizzando poi a Messina nei giorni scorsi l'evento inaugurale in sinergia con l'Autorità stessa. All'iniziativa ha aderito anche l'Ateneo di Messina, con la firma della rettrice prof.ssa Giovanna Spatari sul pulmino che simboleggia il "viaggio verso la consapevolezza", apposta lo scorso 11 aprile alla stazione di Messina centrale, durante la conferenza stampa di lancio del tour nazionale. All'evento inaugurale di Messina ha preso parte il Collegio dell'Autorità - con il presidente prof. Pasquale Stanzione, la vicepresidente Ginevra Cerrina Feroni, i componenti Guido Scorza e Agostino Ghiglia - che si è riunito in adunanza plenaria in trasferta per la prima volta nella sua storia nella Sala Senato dell'Ateneo, per dare speciale valenza simbolica alla tappa inaugurale del viaggio. E sul tema dell'informazione è stato incentrato l'evento promosso il 12 aprile da Società Editrice Sud al teatro Vittorio Emanuele di Messina, con l'intervento, oltre che del Collegio, anche di docenti, esperti, giornalisti e esponenti delle imprese e big tech.

"Libertà di informazione tra diritto di cronaca e rispetto della riservatezza" è il tema approfondito dal convegno in programma venerdì 3 maggio dalle 9.30 nell'aula magna dell'Università di Messina. L'evento, che celebra la Giornata Internazionale della Libertà di informazione, è promosso per la quinta edizione dall'Ateneo e da Società Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia, con il patrocinio dell'Associazione Alumnime di ex allieve e allievi dell'Ateneo.

La quinta edizione per celebrare la Giornata internazionale

Il convegno del 3 maggio consolida la sinergia tra Ses e Ateneo nel promuovere, per la quinta edizione a Messina, momenti di confronto sul tema dell'informazione responsabile in occasione della Giornata internazionale della Libertà di informazione, istituita nel 1993 dall'assemblea dell'Onu per sottolineare come la libertà di espressione e di cronaca siano fondamentali pilastri dell'assetto democratico. Le precedenti quattro edizioni, in collaborazione tra Ses, Unime e Alumnime, sono state dedicate ad approfondimenti sul diritto all'oblio, sul ruolo delle aziende editoriali tra etica e impresa, sulla tutela dei minori nella cronaca e, lo scorso anno, su "Algoritmi e informazione tra libertà di stampa e tutela della privacy", con la presenza nell'auditorium Ses dell'avv. Guido Scorza, che aveva già partecipato precedentemente in collegamento.

La Giornata Mondiale della Libertà di Stampa è stata proclamata dalle Nazioni Unite nel 1993 in occasione dell’anniversario della Dichiarazione di Windhoek sulla promozione di una stampa africana indipendente e pluralistica, in cui la libertà di espressione viene definita come indispensabile per lo sviluppo e il mantenimento della democrazia e per lo sviluppo economico. La Dichiarazione fa un richiamo esplicito all’articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Umanità, il quale stabilisce che “Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione, tale diritto include la libertà di opinione senza interferenze e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza frontiere”. Il 3 maggio fu scelto per ricordare il seminario dell’UNESCO per promuovere l’indipendenza e il pluralismo della stampa africana tenutosi dal 29 aprile al 3 maggio del 1991 a Windhoek (Namibia). Oltre trent'anni dopo "la Giornata - afferma l'Onu - promuove dei valori ancora estremamente attuali, soprattutto in quei paesi in cui la strada per il perseguimento della democrazia è ancora piena di difficoltà ed ostacoli. La celebrazione della Giornata rappresenta un promemoria per tutti i governi affinché rispettino il loro impegno verso la libertà di stampa e un’occasione di riflessione tra i professionisti della comunicazione, offrendo l’opportunità di verificare la situazione nei vari paesi del mondo e rendendo onore ai tanti giornalisti che hanno perso la vita per difendere la libertà di espressione".