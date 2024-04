Da Los Angeles a Capo d’Orlando: una bottiglia con un messaggio sulla spiaggia di San Gregorio dopo 10000 miglia di mare

Da Los Angeles a Capo d’Orlando, un viaggio via mare di più di 10.000 miglia ma, alla fine, il messaggio racchiuso in una bottiglia è giunto a destinazione.

Alessandro Salvo, presidente del Comitato “San Gregorio” di Capo d’Orlando ha trovato la bottiglia sulla battigia dove la mareggiata l’aveva spiaggiata. Dentro c’era il messaggio di alcuni ragazzi californiani che di bottiglie sigillate ne avevano gettate in mare 300. Una, la n. 267, è giunta proprio a San Gregorio compiendo un tragitto tutto da scoprire perché sarà difficile capire quale itinerario ha compiuto in soli 5 mesi (sarebbe stata lanciata in mare a novembre del 2023) e cioè se ha fatto il giro dall’Oceano Pacifico oppure ha bypassato le Americhe percorrendo poi l’Oceano Atlantico per giungere alla fine nel Mediterraneo.

Sta di fatto che lo scopo dei giovani californiani, radunati nel sodalizio “Carter Experiment – Message in a bottle”, è stato raggiunto perché ha dimostrato come il mare unisce e non divide. E non solo questo perché il messaggio nella bottiglia è stata l’occasione per i san gregoriani di riunirsi in riva al loro mare e lanciare un altro messaggio, questa volta indirizzato alle istituzioni, Palazzo Europa in primo piano.

«Dopo 10.000 miglia la bottiglia è giunta a San Gregorio in soli cinque mesi mentre la sabbia che dovrebbe salvare il nostro litorale, e che dovrebbe essere prelevata a soli 700 metri, rimane ancora una chimera».