Caronia ora è più sicura grazie a 8 defibrillatori donati dall’associazione “Generale Orlando”

Presente anche l’Anc di S. Stefano di Camastra. "Questi due giorni sono stati ricchi di emozioni intense - ha sottolineato il presidente Pietro Volo - hanno evidenziato l'alto livello di coinvolgimento, grazie anche al privilegio di aver conosciuto i coniugi Vera e Stefano Orlando, due persone dedite da sempre al servizio dei più vulnerabili, con integrità, grazie e signorilità. A Giovanna e Luca esprimo, a nome di tutti i componenti della Sezione A.N.C. di Santo Stefano di Camastra, il nostro sentito grazie per il loro gesto di estrema generosità".

In ricordo del generale scomparso sentiti elogi commemorativi e non solo, sono emersi dagli interventi istituzionali, in cui si è celebrata la grandezza di un uomo, la levatura professionale, lo spessore umano, la carità per l’aiuto agli orfani dei colleghi, «che va oltre la divisa» ha sottolineato il sindaco. Emozione nelle parole della figlia Giovanna, forte nella volontà di mantenere «la rete di cuori» nata con il padre.