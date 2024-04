Messina, si “accende” la fontana e a villa Dante cresce l’attesa

Prove generali di apertura? Sembra proprio di sì. Villa Dante si prepara alla sua seconda vita e all’interno del cantiere che ancora occupa più di metà dell’area fervono le ultime attività. Ieri un test simbolico che però ha acceso l’immaginazione di chi vorrebbe al più presto “impadronirsi” di quel parco e della sua nuova essenza.

L’azienda specializzata in allestimenti in piscina ha attivato ieri nella grande vasca dell’area sud i giochi d’acqua che saranno una delle attrazioni per tutte le età di Villa Dante. Una “rinascita” di quello spazio azzurro dopo tantissimi anni in cui quella è stata solo una fontana “muta”. Si trattava solo di un test, ma in una settimana anche gli ultimi impianti tecnologici saranno messi a regime e quegli altissimi zampilli d’acqua andranno a ritmo di musica che sarà diffusa nei quattro angoli della vasca. Una fontana danzante che finirà nelle storie social di molti e che affascinerà i più piccoli e non solo.