Una rappresentanza dell'Istituto comprensivo di Torregrotta alla trasmissione "Viva Rai2" di Fiorello

Un risveglio più bello, quello di oggi, per l'Istituto comprensivo di Torregrotta. Una rappresentanza della scuola ha assistito questa mattina alla trasmissione "Viva Rai2" di Fiorello. Presenti al famoso varietà televisivo alcuni alunni delle classi terze, sezioni A,B,C e D, insieme alla dirigente scolastica Barbara Oteri e agli insegnanti Gisella Ardizzone, Graziella Giorgianni, Fabio Barrile e Rosangela Arnò. Gli studenti si sono subito fatti notare e apprezzare. Hanno intonato diverse canzoni, tra cui il brano in siciliano "Ciuri Ciuri" e consegnato una scatola regalo direttamente a Fiorello con dei lavoretti preparati in classe prima della partenza. L'esperienza, che per i protagonisti del Comprensivo di Torregrotta è stata unica ed emozionante, è culminata poi con lo scatto di una foto ricordo insieme al conduttore. Tante risate e battute frizzanti hanno caratteristico il momento di certo indimenticabile.