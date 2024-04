Venetico, il sindaco Francesco Rizzo compie 83 anni: grande festa in Municipio

Festeggiati al Municipio gli 83 anni del sindaco di Venetico Francesco Rizzo. È il 1989 quando il primo cittadino inizia la sua carriera politica, e il 30 novembre 1997 quando viene eletto per la prima volta sindaco di Venetico. Ben sei mandati amministrativi sulle spalle (il sesto è in corso dal 2022) e tanta voglia ancora di fare. "Gli anni sono molti adesso - ha detto il sindaco - ma vado avanti con forza, benevolenza e aggregazione e a chi verrà dopo di me auguro di continuare con gli stessi obiettivi senza mai fermarsi". Gli ingredienti essenziali della ricetta amministrativa per Rizzo sono rispetto, programmazione e onestà. Il primo cittadino è stato festeggiato alla presenza della sua squadra di assessori e consiglieri, del segretario comunale e di tutti i dipendenti e responsabili di Settore, ai quali ha manifestato ancora una volta gratitudine e ammirazione per il lavoro svolto giornalmente con impegno e passione nei confronti della cittadina.