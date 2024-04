Messina, nuovi avvicendamenti fra parroci e direttori dell'arcidiocesi. Ecco i cambiamenti

Nuovi avvicendamenti fra i parroci e i direttori degli uffici dell’arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela, resi noti da mons. Giovanni Accolla. La Cattedrale ha un nuovo delegato arcivescovile, si tratta di padre Roberto Romeo, che subentra dopo undici anni a mons. Giuseppe La Speme, chiamato a guidare la comunità Santa Maria della Lettera a Torre Faro, al posto di mons. Mario Ajello. Padre Romeo, nato nel 1973 a Nizza di Sicilia e ordinato sacerdote nel 2002, ha conseguito il dottorato in Scienze ecclesiastiche orientali al Pontificio istituto Orientale di Roma e la licenza in Teologia ecumenico-patristica greco-bizantina alla Facoltà teologica di Bari. Docente di storia delle religioni al San Tommaso e di Ecumenismo e Teologia orientale alla Pontificia Facoltà Teologica di Palermo, è stato vicario parrocchiale a Camaro S. Paolo e parroco delle comunità S. Eustochia a contrada Catanese, Allume e S. Teresa di Riva (Porto Salvo), rettore del santuario di S. Antonio a Roccalumera e direttore della Scuola diocesana per la formazione teologica di base “S. Luca Archimandrita”. Oltre a far parte della prima e della seconda commissione storica della causa di beatificazione e canonizzazione di mons. Francesco Fasola, è referente diocesano per il Sinodo, coordinatore della Visita pastorale dell’arcivescovo Giovanni Accolla attualmente in corso e direttore dell’ufficio diocesano per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso. E’autore di numerose pubblicazioni fra le quali “Alle fonti del diritto liturgico orientale. Il tupikòn dell’archimandritato del SS. Salvatore a Messina”, con la traduzione italiana delle “Regole generali” del libro monastico contenuto nel celebre manoscritto messinese 115 e “Il corpus studiorum di Filippo Matranga”.