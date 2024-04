Rosario Magazzù, il maestro di Mili San Pietro con la passione del canto

Da due giorni è su tutte le piattaforme musicali e nel canale YouTube ed è già molto visualizzato, “Giochiamo a perderci”. È il nuovo brano inciso dal cantante e “speaker” messinese, Rosario Magazzù, che nella vita è anche un insegnante di scuola elementare. Il testo scritto dalla cantautrice Maria Carola Giardina (vincitrice del “Premio Mogol 2023” per la scrittura), è una canzone che racconta un amore bello ma non corrisposto e in quanto tale destinato a finire. Si tratta del secondo singolo di Magazzù che già l'anno scorso ha debuttato con “Favoloso”. Due perle che prossimamente porteranno, come spera il maestro-artista, alla realizzazione del primo album. Conduttore radiofonico, Rosario vive a Mili San Pietro, un piccolo borgo collinare del quale è innamorato. Nella vita è docente in una scuola primaria. Un mestiere che svolge con entusiasmo e impegno, ma che lascia spazio anche alla sua passione più grande, quella per la musica e il canto. Il suo sogno è di portare in giro per il mondo le bellezze della Sicilia e particolarmente di Messina. Luoghi che compaiono come un marchio, nelle videoclip delle sue canzoni divenendo vere e proprie cartoline.