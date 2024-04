L'Etna e lo strano fenomeno degli anelli di vapore

E sull'Etna comparvero gli "anelli di vapore" che sembrano quasi provenire da una gigantesca sigaretta. Il fenomeno si è manifestato dal 2 aprile scorso, quando nel pomeriggio si è aperta una piccola bocca sull’orlo nordorientale del cratere di Sud Est.

Prima la bocca ha prodotto sbuffi di gas incandescente, poi dal giorno dopo questi anelli, ben visibili anche a grandi distanze e immortalati in migliaia di scatti che in questi giorni impazzano sul web. In concreto si tratta di un condotto circolare e stretto che spara gas in modo costante. Questa foto, scattata dallo scialpinista ed escursionista di Linguaglossa molto noto ed esperto Carmelo Cavallaro, è molto particolare perché ritrae lo strano fenomeno dall'alto del vulcano e non dal basso.